Спецоперация 08 апреля 2024, 13:15 Прославившуюся на Западе вертолетную группу Mad Ducks уничтожили на Украине ВС России уничтожили экипаж Ми-8 украинской вертолетной группы Mad Ducks РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации погиб экипаж украинского вертолета Ми-8. Группа военных получила прозвище Mad Ducks, летала в Мариуполь и давала интервью немецким журналистам, сообщил военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

«Сообщают об уничтожении вертолетной группы Mad Ducks и ее командира. <…> Дата уничтожения пока неизвестна, но это март 2024 года, командир группы Петрович», — заявил журналист.

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В 2022 году этот вертолет летал в Мариуполь для эвакуации высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины и документации. В феврале 2023-го группа Mad Ducks дала интервью немецкой газете Bild и рассказала о воздушных боях под Киевом в начале спецоперации.

Российским артиллеристам удалось поразить реактивную систему залпового огня Vampire, при помощи которой ВСУ обстреливали Белгородскую область. Ее уничтожили вместе с боекомплектом.