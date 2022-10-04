Продвижение ВСУ в Херсонской области удалось остановить | 360°

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Продвижение ВСУ в Херсонской области удалось остановить

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: продвижение ВСУ в регионе остановили

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Продвижение ВСУ в Херсонской области удалось остановить в районе села Дудчан на севере региона. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты оказались в огневом мешке. Наша армия заняла линию обороны. Работают авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», — добавил он.

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Украинские боевики пытаются наступать с нескольких направлений, но везде сталкиваются с отпором, никаких продвижений нет, подчеркнул Стремоусов.

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Накануне также сообщалось, что ВС России пресекли прорыв ВСУ в районе Дудчана. Ситуация на Николаевском направлении осталась под контролем.

В своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области сегодня в очередной раз отметил, что в Херсоне «все спокойно и никакой паники нет».

«Жизнь в Херсоне продолжается, и все заявления, что укронацисты ворвутся в Херсон, бессмысленны», — утверждает Кирилл Стремоусов.

ВСУ

Ситуация в Херсоне

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