ВС России пресекли прорыв ВСУ в Херсонской области | 360°

Общество 03 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber ВС России пресекли прорыв ВСУ в Херсонской области Стремоусов заявил о предотвращении прорыва ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили „люлей“ от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема», — рассказал он.

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По его словам, на Николаевском направлении спецоперации России на Украине ситуация под контролем. Однако Стремоусов отметил, что в этой зоне конфликта противник все же пытался прорвать оборону.

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Чуть позже замглавы администрации российской части Херсонской области сообщил, что в главном городе региона все спокойно. Он отметил, что на новой территории РФ продолжается забота о местном населении.

Подконтрольная союзным силам часть Херсонской области вошла в состав России 30 сентября. Договор подписал президент страны Владимир Путин. В ночь перед этим он признал независимость региона. Такое решение было принято на основании предварительно проведенного референдума.

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