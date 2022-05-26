Проблемы с донорской кровью начались в ЛНР из-за прекращения поставок Красного Креста

Медики Луганской Народной Республики пожаловались на проблемы с использованием донорской крови. Причиной стало прекращение поставок жизненно важных препаратов по линии Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Ранее предоставленные заявки не были удовлетворены, а имеющихся в остатке изделий медицинского назначения недостаточно для удовлетворения потребностей лечебной сети в сфере обращения донорской крови и ее компонентов, обеспечения ее безопасности и доступности», — привело РИА «Новости» цитату из письма главврача Луганской республиканской станции переливания крови.

Свое обращение главный врач медучреждения отправил министру здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко. Министерство попросили помочь получить изделия медицинского назначения. В частности, речь идет об оборудовании для исследования образцов донорской крови.

Ранее Пащенко сообщила, что МККК и ВОЗ перестали предоставлять Донбассу жизненно важные лекарства. После этого пресс-секретарь Региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова заявила, что вопросом возобновления поставок уже занялись.