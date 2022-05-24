Красный крест наладит поставки лекарств в ЛНР и ДНР

Международный комитет Красного Креста занялся вопросом поставок медикаментов в ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-секретарь Региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова.

«Мы очень обеспокоены нехваткой медикаментов в Донецке и Луганске и тем, как это может повлиять на людей, чье благополучие зависит от таких лекарств, как инсулин. Мы не принимали решения прекращать снабжение медицинских учреждений в Донецке и Луганске», — сказала Бальзамова в разговоре с РИА «Новости».

Она добавила, что члены организации понимают критичность ситуации. Специалисты хотят найти практические и эффективные способы решения проблемы. По словам Бальзамовой, прекращение поставок лекарств связано с эскалацией конфликта на Украине.

Ранее глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталья Пащенко сообщила, что МККК и ВОЗ перестали предоставлять Донбассу жизненно важные лекарства. Речь идет о препаратах для страдающих диабетом, СПИДом и туберкулезом. Поставки прекратились в марте. Свои действия организации объяснили «нестабильной ситуацией в сфере безопасности».