Спецоперация 11 ноября 2022, 05:12 «Привязывали и били током». Бойцы ДНР рассказали о пытках в украинском плену Освобожденные из плена бойцы ДНР рассказали о пытках током на Украине РИА «Новости»

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Российских военнослужащих в украинском плену привязывали и били током по несколько часов подряд. О пытках РИА «Новости» рассказали вернувшиеся домой бойцы Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.

По словам военнослужащих, в плену они разговаривали с теми солдатами, которым пришлось пройти через пытки током.

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«Провода привязывали к ним (военнопленным — прим. ред.), и током просто били, по паре часов. <…> Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам [военнопленные]. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо „жарили“», — заявил Клинов.

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Второй боец добавил, что был знаком с четырьмя военнопленными, которых били током. Он видел у мужчин на теле ожоги от оголенных проводов. Как пояснили военные, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в основном пытали тех, у кого ответы на вопросы во время допросов отличались от остальных. Также пленных били и запугивали, чтобы они как можно больше рассказывали.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что около 250 военных из региона все еще остаются в украинском плену.