ДНР сообщила, что в украинском плену находятся еще около 250 солдат из республики | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 12:57 ДНР сообщила, что в украинском плену находятся еще около 250 солдат из республики Омбудсмен ДНР Морозова: власти региона работают над возвращением своих солдат из плена Пресс-служба Минобороны

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Около 250 военнослужащих из Донецкой Народной Республики все еще остаются в украинском плену, власти работают над их возвращением. Об этом ТАСС сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

«Работа по пленным ведется беспрерывно, работает горячая линия, мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определенные видео. Мы их все сохраняем, чтобы была доказательная база нахождения человека в плену», — рассказала она.

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Омбудсмен также прокомментировала обращения в международные организации о пытках военнопленных со стороны украинцев. По ее словам, получен ответ, что информация принята к сведению. Все это в будущем станет доказательной базой военных преступлений ВСУ на территории Донбасса. С начала года отправили уже более 100 писем о фактах пыток и нарушениях прав человека в ДНР.

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Перед этим Дарья Морозова сообщила, что 15 военнослужащих ДНР, освобожденных из украинского плена по обмену, прибыли в Амвросиевку и встретились с родными. О возвращении 107 российских военнослужащих из плена Минобороны сообщило 3 ноября.