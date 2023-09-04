Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:32 Прилепин назвал условие, при котором спецоперация закончится через месяц Прилепин: для завершения СВО нужна ударная группировка из 350 тысяч бойцов

Читать 360tv в

Срок окончания специальной военной операции на Украине зависит от множества причин. Завершить СВО можно даже за месяц, но для этого нужно привлечь ударную группировку из 350 тысяч бойцов, рассказал «360» политик и публицист Захар Прилепин.

«Одним ударом она прорубит себе коридор со стороны Одессы или Белоруссии», — предположил собеседник издания.

Реклама

Публицист подчеркнул, что цели спецоперации еще не выполнены. Россия освободила не все территории, где киевский режим не дает людям спокойно жить. Он добавил, что РФ должна демилитаризировать и денацифицировать «русские регионы».

Как отметил писатель, даже в случае перемирия Украина снова попросит Запад накачивать его вооружением и продолжит вести огонь по объектам гражданской инфраструктуры.

«И самое главное, что будут омерзительные обстрелы Донецка», — сказал Прилепин.

Российский писатель Захар Прилепин, получивший тяжелые травмы после покушения, собирается вернуться в зону специальной военной операции. Там он продолжит работать в рамках подписанного контракта с Росгвардией.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.