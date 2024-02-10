10 февраля 2024, 18:57
Приказы отличаются. Итальянский генерал рассказал о происходящем в ВСУ
Генерал Ди Грация: в ВСУ заметили разницу в приказах Зеленского и командиров
В рядах Вооруженных сил Украины стали замечать расхождения в приказах президента Владимира Зеленского и военного руководства. Об этом сообщил итальянский генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация в интервью Il Fatto Quotidiano.
Разногласия начались после сражения за Артемовск, где российские бойцы одержали победу и удерживали позиции по всей линии боевого соприкосновения.
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«В армии начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных», — рассказал отставной генерал.
Некоторые считают, что Зеленский точно не тот человек, который принесет Украине мир, подчеркнул Ди Грация.
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков ранее заявил, что российские войска готовятся к масштабному летнему наступлению, которое может привести к обрушению украинского фронта. По его мнению, ВС России насытят армию новыми беспилотными летательными аппаратами и системами радиоэлектронной борьбы.
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