Спецоперация 10 февраля 2024, 18:57 Приказы отличаются. Итальянский генерал рассказал о происходящем в ВСУ Генерал Ди Грация: в ВСУ заметили разницу в приказах Зеленского и командиров РИА «Новости»

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В рядах Вооруженных сил Украины стали замечать расхождения в приказах президента Владимира Зеленского и военного руководства. Об этом сообщил итальянский генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация в интервью Il Fatto Quotidiano.

Разногласия начались после сражения за Артемовск, где российские бойцы одержали победу и удерживали позиции по всей линии боевого соприкосновения.

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«В армии начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных», — рассказал отставной генерал.

Некоторые считают, что Зеленский точно не тот человек, который принесет Украине мир, подчеркнул Ди Грация.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков ранее заявил, что российские войска готовятся к масштабному летнему наступлению, которое может привести к обрушению украинского фронта. По его мнению, ВС России насытят армию новыми беспилотными летательными аппаратами и системами радиоэлектронной борьбы.