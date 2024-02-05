Спецоперация 05 февраля 2024, 11:21 Полковник СБУ назвал сроки обрушения украинского фронта Полковник СБУ Стариков: российские войска обрушат украинский фронт летом Ministry of Defense of Ukraine

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Российская армия готовится к масштабному наступлению летом, которое может привести к обрушению украинского фронта. Такое мнение полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил в интервью YouTube-каналу Politeka.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Вооруженные силы Украины перейдут в масштабное наступление весной, когда закончится наступление российской армии.

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Стариков не согласился с его мнением. Он отметил, что российские войска еще даже не наступали.

«У них сейчас стратегия другая», — отметил Стариков.

По его мнению, российская армия начнет активно насыщать войска новыми беспилотными летательными аппаратами и системами радиоэлектронной борьбы. ВС России, как предположил подполковник, начнут широкомасштабное наступление летом. К тому времени все системы уже пройдут испытания в полевых условиях.

Также он отметил, что именно к лету Вооруженные силы Украины проведут мобилизацию. После этого на линии боевого соприкосновения образуется наплыв новобранцев без знаний и навыков сражения. Найдя эти позиции, российская армия ударит и пойдет в прорыв, заверил полковник.

«И тогда реально по всей военной науке фронт обрушится», — констатировал Стариков.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признался в «негативном осадке» после провала контрнаступа. Он подчеркнул, что ВСУ совершили тактические ошибки.