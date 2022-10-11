Пригожин заявил, что доволен действиями бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне СВО | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пригожин заявил, что доволен действиями бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне СВО Пригожин предложил оценить работу ЧВК «Вагнер» в зоне СВО по фильму «Лучшие в аду» РИА Новости

Читать 360tv в

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил телеканалу «360», что доволен действиями бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в зоне специальной операции в Донбассе. По данным военных корреспондентов, бойцы ЧВК достигают успехов и, в частности, освободили населенный пункт Зайцево.

Как отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, зачистка населенного пункта открывает штурмовикам ЧВК «Вагнер» дорогу на Артемовск (переименован в Бахмут). Также он отметил, что никто из депутатов, по имеющимся данным, пока не откликнулся на его призыв вступить в ряды группы, чтобы вместе сражаться в Донбассе.

Реклама

«Я доволен бойцами ЧВК „Вагнер“, несмотря на то, что есть много вопросов, над которыми нужно работать. Чтобы в полной мере оценить результаты их труда, посмотрите фильм „Лучшие в аду“, это практически документальная картина. К сожалению, пока никто из депутатов, насколько мне известно, не отреагировал на призыв в ЧВК „Вагнер“. Думаю, что как только подобное случится, мы увидим это в публичной среде», — заключил Евгений Пригожин.

Реклама

Бизнесмен также воздержался от оценок действий нового командования СВО, отметив, что не является военным экспертом.

Ранее бойцы группы «Вагнер» рассказали об использовании бронированного автомобиля для передвижения по зоне специальной военной операции. По их словам, оснащенная современным оборудованием машина защищает их от пуль и осколков. Кроме того, транспорт имеет башню от бронетранспортера и установленные два пулемета.

1 0 0 0 0 0