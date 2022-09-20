Россиянам показали работу бронеавтомобиля ЧВК «Вагнер» на территории проведения СВО | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам показали работу бронеавтомобиля ЧВК «Вагнер» на территории проведения СВО

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Военные частной компании «Вагнер» используют бронеавтомобиль для передвижения на территории проведения специальной операции. «Звезда» рассказала о работе такой техники.

Военные уничтожают огневые точки ВСУ на Артемовском направлении. Однако им приходится отбиваться от ударов противника. Для защиты они используют бронированный автомобиль. Он является бронекапсулой, которая предотвращает попадание пуль и осколков. Машина оснащена современным оборудованием.

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«Из вооружения тут башня от БТР. На ней пулеметы КПВТ и ПКМ. Вот там вы видите экраны — это ночные камеры, перед и зад», — заявил член ЧВК «Вагнер».

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