Спецоперация 16 марта 2023, 04:47 Пригожин рассказал об афганских бойцах «Вагнера» Пригожин: афганские бойцы «Вагнера» умеют обращаться с гаубицами М777 и Javelin РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в группе работает небольшое количество афганских бойцов. Они обучены стрелять из американских гаубиц М777 и умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, ответил бизнесмен на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке. Ответ опубликовали в соцсети «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд».

«Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее», — сообщил Пригожин.

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Что касается вышеперечисленного оружия, это, что «вагнеровцам» удается выкупить у украинских военных. Либо оно является трофейным.

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Ранее Пригожин прокомментировал решение властей Литвы признать «Вагнер» террористической организацией. По его словам, это не имеет никакого значения, не приведет ни к каким последствиям и на работу организации никак не повлияет.