Мир 14 марта 2023, 23:53 Пригожин счел незначительным решение Литвы признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией Пригожин: признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией в Литве не имеет значения РИА «Новости»

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Решение властей Литвы не оказывает никакого влияния даже на жителей соседних Латвии и Эстонии, поэтому резолюция депутатов о признании частной военной компаним «Вагнер» террористической организацией не приведет ни к каким последствиям и на работу организации никак не повлияет. Так ответил на вопрос журналистов российский предприниматель Евгений Пригожин. Полный текст сообщения привела его пресс-служба.

Пригожин подчеркнул, что Литва входит в число микрогосударств, чье внешнее влияние минимально. Поэтому никаких последствий для бойцов ЧВК «Вагнер» от решения сейма Литвы он не увидел.

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Предприниматель отметил, что в отличие от приехавших на Украину наемников из других стран, которые храбро сражаются, «солдаты удачи» из стран Прибалтики занимают или хозяйственные должности или становятся трусливыми военными туристами

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«Часто попадаются случаи, когда они бросают своих товарищей и разбегаются в разные стороны. Их речь мы зачастую слышим в перехватах переговоров. Одним словом, можно сказать, что бойцы, воюющие на стороне ВСУ из стран Балтии, — редкие трусы», — подытожил Пригожин.

Государственный парламент Литвы большинством голосов принял резолюцию о признании частной военной компании «Вагнер» террористической организацией. Голосование прошло во вторник, 14 марта. За принятие документа выступили 117 депутатов.