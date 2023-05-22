Спецоперация 22 мая 2023, 01:32 Пригожин раскрыл секретные подробности об освобождении Артемовска Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл ранее неизвестные сведения об освобождении Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл ранее неизвестные обстоятельства освобождения Артемовска. Заявление бизнесмена опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.

«Стратегическая авиация с дальнобойными ракетами несколько раз нам помогала. И наша стратегическая авиация под управлением того же самого генерала армии [Сергея] Суровикина работает хорошо», — отметил Пригожин.

Реклама

В ходе боев за освобождение Артемовска под руководство ЧВК передали 305-ю артиллерийскую бригаду. Пригожин заявил, что бойцы «молодцы».

На одном из флангов работала 57-я бригада, глава ЧВК поставил им «четверку с минусом» за вклад в общее дело. Отдельно Пригожин отметил действия 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, с которой «вагнеровцы» брали Попасную. Их бизнесмен назвал «обалденными ребятами».

Российские войска освободили Артемовск около полудня 20 мая, об этом сообщил Пригожин. «Вагнеровцы» планируют осмотреть город и передать его Минобороны до 25 мая.