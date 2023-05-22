22 мая 2023, 01:32
Пригожин раскрыл секретные подробности об освобождении Артемовска
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл ранее неизвестные сведения об освобождении Артемовска
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл ранее неизвестные обстоятельства освобождения Артемовска. Заявление бизнесмена опубликовала в Telegram-канале его пресс-служба.
«Стратегическая авиация с дальнобойными ракетами несколько раз нам помогала. И наша стратегическая авиация под управлением того же самого генерала армии [Сергея] Суровикина работает хорошо», — отметил Пригожин.
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В ходе боев за освобождение Артемовска под руководство ЧВК передали 305-ю артиллерийскую бригаду. Пригожин заявил, что бойцы «молодцы».
На одном из флангов работала 57-я бригада, глава ЧВК поставил им «четверку с минусом» за вклад в общее дело. Отдельно Пригожин отметил действия 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, с которой «вагнеровцы» брали Попасную. Их бизнесмен назвал «обалденными ребятами».
Российские войска освободили Артемовск около полудня 20 мая, об этом сообщил Пригожин. «Вагнеровцы» планируют осмотреть город и передать его Минобороны до 25 мая.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Евгений Пригожин
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