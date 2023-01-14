Спецоперация 14 января 2023, 18:16 ВСУ не оставили живого места в центре Соледара РИА «Новости»: украинские боевики разрушили все здания в центре Соледара

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Центр Соледара сильно пострадал после того, как здесь орудовали украинские боевики. Об этом РИА «Новости» сообщил спецкор агентства.

«Здесь аптеки были целые, магазины, вот этого всего, что здесь находится сейчас, этого всего не было, то есть это все было целое, ничего не было разрушено», — рассказал военкору боец ЧВК «Вагнер».

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По словам «вагнеровца», украинские военные целенаправленно стреляли по домам, детскому саду в центре. К слову, там же силовики ЧВК обнаружили неразорвавшийся снаряд.

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Ранее Минобороны сообщило, что в освобождении Соледара участвовали различные подразделения российской группировки войск, как артиллерия, так и авиация. Но в военном ведомстве заявили, что непосредственный штурм города осуществил отряд ЧВК «Вагнер».

Об освобождении города стало известно 12 января. Власти ДНР уже организовали сбор документов жителей для оформления всех социальных выплат, предусмотренных российским законодательством.