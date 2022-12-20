Спецоперация 20 декабря 2022, 19:36 Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Артемовске Пригожин заявил об отсутствии ответа Зеленского на предложение встретиться в Артемовске РИА «Новости»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Артемовск (украинское название — Бахмут). Для того чтобы глава государства обратил свое внимание на приглашение, военные сообщили о присутствии Пригожина выстрелами. Видео с места появилось в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

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Администраторы канала сообщили, что получили видео, а также подпись, которую предприниматель попросил опубликовать.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин», — указали в сообщении.

На опубликованном видео Евгений Пригожин рассказал, что узнал о визите Зеленского в Артемовск, когда находился «в штабе на Первомайке».

«Сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас ребята отработают. Если обратит внимание, готов встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем», — заявил Пригожин.

Предприниматель попросил военных «морзянкой» передать Зеленскому о назначенной встрече. После нескольких выстрелов Пригожин резюмировал, что ответа так и не получил.

«Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим», — добавил он.

О внеплановом визите в Артемовск президента Украины Владимира Зеленского сообщили СМИ, а после его приезд подтвердил пресс-секретарь политика Сергей Никифоров. Он заявил, что украинский лидер посетил передовые позиции и наградил бойцов ВСУ знаками отличия и ценными подарками. После этого Зеленский покинул территорию боевых действий.

Сам Зеленский назвал Артемовск самой горячей точкой в зоне конфликта, где бои продолжаются с мая.