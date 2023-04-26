Важное 26 апреля 2023, 14:06 Пригожин заявил об идущей в Артемовске кровавой битве Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в кровавой битве за Артемовск участвуют много наемников Фото: Минобороны Украины

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Кровавая битва сейчас идет за Артемовск. В ней участвуют множество наемников, говорящих по-польски. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова привела пресс-служба бизнесмена.

«Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество. Идет кровавейшая битва», — рассказал он.

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По словам Пригожина, ВСУ могут начать контрнаступление уже в мае. Все будет зависеть от погоды. Скорее всего, 2 мая пройдут последние дожди, после этого еще неделю земля будет сохнуть. Пригожин затруднился ответить, решит ли противник идти в наступление 9 мая.

«Мы будем наступать любой ценой. Исключительно для того, чтобы перемолоть армию ВСУ и сорвать это наступление», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение о том, что киевский режим захочет отвлечь внимание общественности от своих неудач в Артемовске. Он предложил, что ВСУ готовят наступление на Запорожском направлении.