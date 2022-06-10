Приговоренный к смерти наемник признался в поддержке Донбасса в 2014 году

Осужденный Верховным судом ДНР на смертную казнь британский наемник Эйден Аслин признался, что после государственного переворота на Украине поддерживал Донбасс, однако позднее его взгляды поменялись. Об этом он рассказал RT.

«Я следил за украинским конфликтом с 2014 года и был изначально пророссийским и продонбасским. Поддерживал воссоединение Крыма с Россией и считал, что народ Донбасса имеет право на независимость», — заявил наемник.

Спустя некоторое время точка зрения Аслина на события поменялась. Этому поспособствовала встреча в Сирии с другим наемником, который ранее воевал на стороне Украины.

«Он меня убедил, что дело обстоит не так, как я это видел. Так постепенно я занял сторону Украины, отказавшись от поддержки России», — рассказал он.

Наемник скептически оценил уровень подготовки украинской армии, отметив, что там употребляют слишком много алкоголя.

«Они не настолько профессиональны, как им хотелось бы. Артиллерия некачественная до такой степени, что они могут промахиваться по военным целям и поражать гражданскую инфраструктуру», — заключил он.

Аслин, его соотечественник Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим накануне получили смертный приговор от Верховного суда ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Защита осужденных имеет право обжаловать высшую меру наказания в течение месяца.