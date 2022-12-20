Спецоперация 20 декабря 2022, 15:44 Причастных к расстрелу военнопленных россиян украинских боевиков взяли в плен Расстрелявших взятых в плен российских солдат боевиков 80-й бригады ВСУ взяли в плен

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Кадры с захваченными в плен боевиками 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины опубликовал Telegram-канал «А. Б. Добровольский live». Вооруженное объединение причастно к внесудебному расстрелу военнопленных российских солдат.

Авторы видео подчеркнули, что украинские боевики живы. Их передали в соответствующие органы. Захват украинских боевиков провели бойцы-разведчики «Русского легиона» совместно с разведкой «Ахмата».

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«Поймали в плен двоих злодеев офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы. Хотя руки, конечно, чесались», — отметили в сообщении.

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Видео с расправой над попавшими в плен российскими военнослужащими разошлось по Telegram-каналам в ноябре. В первом ролике солдаты легли на землю по приказу украинских боевиков. На кадрах звучали выстрелы. Во втором ролике можно увидеть военнопленных, которые лежали без движения с огнестрельными ранениями.

Министерство обороны России заявило, что ВСУ провело внесудебную казнь 10 взятых в плен и обезоруженных военных. Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового расстрела.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине объявила, что проведет собственное расследование. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что дальше громкого заявления дело не пошло — никаких шагов миссия не предприняла.