Общество 20 декабря 2022, 11:56 МИД назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных в Донбассе Замглавы МИД Вершинин: реакция ООН на расстрел российских военных в Донбассе неадекватна РИА «Новости»

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Реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе можно назвать неадекватной. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В конце ноября верховный комиссар ООН по правам человека выразил уверенность, что обстоятельства случившегося нужно расследовать, а виновных привлечь к ответу. Но дальше этих заявлений дело не пошло. Никаких конкретных шагов Тюрк предпринимать не стал.

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«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать», — сказал Вершинин.

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По его словам, МИД считает неадекватной оценку, которую верховный комиссар дал действиям ВСУ, а занятую им позицию — беспринципной и циничной, подчеркнул замминистра.

Вершинин добавил, что Россия будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ осуждения действий украинских военных.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных российских военнослужащих в Макеевке в ЛНР.

По данным Минобороны, ВСУ намеренно убили более 10 россиян.