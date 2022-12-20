20 декабря 2022, 11:56
МИД назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных в Донбассе
Замглавы МИД Вершинин: реакция ООН на расстрел российских военных в Донбассе неадекватна
Реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе можно назвать неадекватной. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В конце ноября верховный комиссар ООН по правам человека выразил уверенность, что обстоятельства случившегося нужно расследовать, а виновных привлечь к ответу. Но дальше этих заявлений дело не пошло. Никаких конкретных шагов Тюрк предпринимать не стал.
Реклама
«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать», — сказал Вершинин.
Реклама
По его словам, МИД считает неадекватной оценку, которую верховный комиссар дал действиям ВСУ, а занятую им позицию — беспринципной и циничной, подчеркнул замминистра.
Вершинин добавил, что Россия будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ осуждения действий украинских военных.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных российских военнослужащих в Макеевке в ЛНР.
По данным Минобороны, ВСУ намеренно убили более 10 россиян.
ВСУ
ООН
Реклама
Реклама