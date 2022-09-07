Представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрела Запорожской атомной станции | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 01:49 Поделиться Telegram

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Viber Представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрела Запорожской атомной станции МАГАТЭ: сотрудники агентства стали свидетелями обстрела ЗАЭС 3 сентября РИА "Новости"

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Во время посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) миссия МАГАТЭ 3 сентября стала непосредственным свидетелем обстрела рядом с объектом, об этом сообщается в докладе агентства.

Сотрудникам МАГАТЭ пришлось эвакуироваться на первый уровень административного здания. После обстрела они заметили повреждения вблизи помещений, где находятся реакторы — пострадал резервуар для смазочного масла турбины, крыша здания для перевозки отработанного топлива, а также хранилище твердых радиоактивных отходов.

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В агентстве полагают, что обстрелы могли повлиять на работу инфраструктуры, связанной с системой безопасности объекта. Боевые действия рядом с ЗАЭС грозят техногенной катастрофой не только для Украины, но и всей Европы.

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Эксперты МАГАТЭ, а также генсек ООН Антониу Гуттериш призвали Россию и Украину обеспечить безопасную работу ЗАЭС. Атомная станция должна работать без перебоев.

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