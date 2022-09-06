Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 06 сентября 2022, 23:27 Поделиться Telegram

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Viber Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС Генсек ООН Гутерриш призвал Москву и Киев не вести боевые действия в районе ЗАЭС РИА "Новости"

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Россия и Украина должны взять на себя обязательство и не вести никаких боевых действий в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на заседании Совбеза организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций», — отметил Гуттериш.Атомная электростанция находится на левом берегу Днепра возле Энергодара. Это самая мощная в Европе АЭС.

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С марта объект находится под охраной российских военных, но работу на станции ведут украинские специалисты. ВСУ с начала августа стали активно обстреливать территорию ЗАЭС, что грозит техногенной катастрофой.

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Для обеспечения безопасности атомного объекта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси организовал комиссию. В течение нескольких дней сотрудники агентства находились на ЗАЭС.

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