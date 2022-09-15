Предложение о «самомобилизации» получило поддержку второго региона России | 360°

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Предложение о «самомобилизации» получило поддержку второго региона России

Губернатор Курской области Старовойт поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

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Руководителям российских регионов нужно взять на себя максимальную ответственность и помогать своим войскам, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации».

Губернатор подчеркнул, что от Курской области в составе различных военных подразделений на передовой сейчас находятся 800 добровольцев.

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Кроме того, в спецоперации принимает участие батальон материально-технического обеспечения «Сейм», отвечающий за подвоз горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого.

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Старовойт отметил, что всех добровольцев готовят в специальных центрах военных подразделений и обеспечивают экипировкой, формой, средствами защиты и связи.

«Также ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций чрезвычайных и стихийных бедствий», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что новобранцы пройдут необходимые курсы и получат снаряжение.

Ранее предложение Рамзана Кадырова о подготовке 1000 добровольцев от каждого региона России для участия в специальной военной операции одобрил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что полуостров уже отправил 1200 человек, а сейчас готовит еще два батальона.

Специальная военная операция РФ на Украине

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