Идею Кадырова о «самомобилизации» поддержал первый российский регион | 360°

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Идею Кадырова о «самомобилизации» поддержал первый российский регион

Глава Крыма Аксенов поддержал инициативу Кадырова по набору добровольцев в регионах

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Количество подготовленных в Крыму добровольцев для участия в специальной военной операции уже превысило 1200 человек. В ближайшее время сформируют еще два батальона. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» регионов.

«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал Аксенов.

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Он отметил, что сейчас в этом направлении работают все регионы. Власти Крыма обеспечивают своих добровольцев экипировкой, средствами защиты, связи и разведки.

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«Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело», — подчеркнул Аксенов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов провести «самомобилизацию» и подготовить по тысяче добровольцев для участия в специальной военной операции. Кадыров подчеркнул, что для каждого региона число людей окажется несущественным, из них получится армия из 85 тысяч человек.

Рамзан Кадыров

Крым

Специальная военная операция РФ на Украине

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