facebook_pixel
    16 июня 2022, 07:04

    Ложь и фальшивки. Посольство России в США ответило на идею «нового Нюрнбергского трибунала»

    Посольство России в США уличило во лжи правозащитников из Amnesty International

    Екатерина Виславская

    Правозащитники обслуживают интересы правящего класса, распространяя «фальшивки» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова. Об этом заявило посольство России в США.

    Дипломаты ответили на обвинения правозащитников из Amnesty International в адрес России в нарушении норм международного гуманитарного права на Украине, назвав недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских солдат.

    «Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы», — сказано в обращении.

    Правозащитники обвиняют российских военных, однако игнорируют бомбардировки ВСУ по Донецку с применением западного вооружения.

    Так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова

    В посольстве отметили, что коллективный запад открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи. Так, американские власти под предлогом защиты свободы слова выступают против ежегодно инициируемой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.