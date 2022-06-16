Ложь и фальшивки. Посольство России в США ответило на идею «нового Нюрнбергского трибунала»

Правозащитники обслуживают интересы правящего класса, распространяя «фальшивки» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова. Об этом заявило посольство России в США.

Дипломаты ответили на обвинения правозащитников из Amnesty International в адрес России в нарушении норм международного гуманитарного права на Украине, назвав недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских солдат.

«Это ложь. Вооруженные Силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы», — сказано в обращении.

Правозащитники обвиняют российских военных, однако игнорируют бомбардировки ВСУ по Донецку с применением западного вооружения.

Так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими «фальшивок» об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова

В посольстве отметили, что коллективный запад открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи. Так, американские власти под предлогом защиты свободы слова выступают против ежегодно инициируемой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.