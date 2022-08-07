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    07 августа 2022, 14:22

    «Из ста человек стреляли двое». Австралийский наемник раскрыл неприятную правду для ВСУ

    Австралийский наемник Ро рассказал о слабой подготовке украинских военных

    Максим Зинкин

    Командование украинской армии отправляет на фронт новобранцев, которые не прошли даже элементарную боевую подготовку. Об этом британской газете The Guardian сообщил австралийский наемник Мэтт Ро.

    «Спрашиваешь у отряда новобранцев, сколько из вас стреляло раньше? Из ста человек руку поднимают двое», — сообщил он.

    Журналисты издания отметили, что у самого Ро также нет опыта боевых действий, до начала спецоперации он занимался ландшафтным дизайном и садоводством.

    По словам наемника, на Украине он занимался первоначальной подготовкой мобилизованных военнослужащих. И это единственное обучение, которое они получают перед отправкой в зону конфликта.

    Колумнисты The Guardian подчеркнули, что в случае возвращения в Австралию Ро ждет пожизненное заключение за участие в вооруженном конфликте в иностранном государстве, так как он не является военнослужащим ВСУ.

    Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении более чем 400 украинских боевиков в Херсонской области.