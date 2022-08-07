Командование украинской армии отправляет на фронт новобранцев, которые не прошли даже элементарную боевую подготовку. Об этом британской газете The Guardian сообщил австралийский наемник Мэтт Ро.

«Спрашиваешь у отряда новобранцев, сколько из вас стреляло раньше? Из ста человек руку поднимают двое», — сообщил он.

Журналисты издания отметили, что у самого Ро также нет опыта боевых действий, до начала спецоперации он занимался ландшафтным дизайном и садоводством.

По словам наемника, на Украине он занимался первоначальной подготовкой мобилизованных военнослужащих. И это единственное обучение, которое они получают перед отправкой в зону конфликта.

Колумнисты The Guardian подчеркнули, что в случае возвращения в Австралию Ро ждет пожизненное заключение за участие в вооруженном конфликте в иностранном государстве, так как он не является военнослужащим ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении более чем 400 украинских боевиков в Херсонской области.