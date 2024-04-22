Спецоперация 22 апреля 2024, 07:02 Позиции ВСУ с восемью боевиками захватили в окрестностях Волновахи Штурмовики группировки «Восток» захватили позиции ВСУ вблизи Волновахи РИА «Новости»

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Укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в окрестностях Волновахи перешли под контроль российских войск. Штурмовые группы мотострелкового полка пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» провели разведку боем и зачистили территорию, сообщили «Известия».

Военнослужащие рассказали, что работали малыми группами. В бою недалеко от Волновахи в ДНР двое российских солдат выступили против восьми украинских. Участники штурмовой группы под командованием офицера с позывным Саваль сначала провели разведку боем, а затем зачистили укрепленные позиции ВСУ. Нескольких бойцов удалось взять в плен.

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«Пока враг поймет, что в тылу у него мы, бывает уже поздно — мы уже начинаем зачистку позиции. Мы мимо них проходим, около 100 метров, они нас видят, но не понимают, что мы будем делать», — рассказал Саваль.

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