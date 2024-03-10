Спецоперация 10 марта 2024, 13:05 Украинский генерал после призыва прятаться в укрытии бесследно исчез Украинский генерал Мельник пропал после взрыва в Харькове в феврале Pau Venteo/Keystone Press Agency/globallookpress

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Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Вооруженных сил Украины Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после взрыва в Харькове 17 февраля. Его последним сообщением в Telegram-канале был призыв спускаться в укрытие.

Мельник регулярно публиковал в Сети сообщения. Однако с 17 февраля в его канале не появилось ни одной записи. Как передавало издание Ura.ru, в тот день в городе произошли взрывы, по всему региону объявили воздушную тревогу.

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«Харьков и область: идем в укрытие!» — писал он в последний раз.

Упоминания о генерале больше не появлялись и в местной прессе. Официально никаких данных о Марселе не поступало.

Ранее украинские издания сообщали о ночных взрывах в Киевской области, Одессе, подконтрольном ВСУ Херсоне, Харькове, Снигиревке Николаевской области. Сработал сигнал воздушной тревоги, жителей призвали спуститься в убежища.