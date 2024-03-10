Спецоперация 10 марта 2024, 03:45 Потерю американских ЗРК Patriot признали на Украине УНИАН подтвердило потерю ВСУ американских ЗРК Patriot РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине признали, что российские войска уничтожили украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot американского производства. Подтверждающие информацию факты опубликовало в своем Telegram-канале агентство УНИАН.

«С большой долей вероятности у нас первая подтвержденная потеря пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot», — написали авторы публикации.

Реклама

Место удара установили практически сразу. Установки уничтожили примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения — на трассе около города Покровска, между населенными пунктами Удачное и Сергеевка.

Также авторы публикации отметили, что украинские и российские аналитики идентифицировали кабины грузовиков MAN KAT1 8х8, которые служат базой для пусковых установок Patriot.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что российские войска, применив ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер», уничтожили в районе города Покровска в Донецкой Народной Республике, сразу два зенитно-ракетных комплекса Patriot американского производства.