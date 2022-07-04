Потеря Лисичанска стала психологическим ударом для Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины покинули Лисичанск. Решение было принято якобы в целях сохранения жизни украинских военных. Так российская сторона взяла город и таким образом полностью освободила ЛНР. Теперь настала очередь ДНР, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь.

Психологическая потеря Украины

Почему можно говорить об освобождении ЛНР? Лисичанск считался столицей ЛНР по классификации киевского режима. То есть взята столица, которую нацистский режим объявлял городом, олицетворявшим ЛНР, входящую в состав Украины. Его утрата означает не только территориальную потерю, но и политическую, и психологическую. Поэтому можно говорить, что освобождение ЛНР произошло на 100%.

Теперь стоит ожидать освобождения ДНР. Уже начинается. Войска пошли на Северск. Там, конечно, тоже непросто, от трех до пяти тысяч военнослужащих, разные дают оценки. А затем начинается операция на славянском направлении Юрий Кнутов.

К Славянску идут войска с северо-запада, они обходят Харьков с востока и будут двигаться непосредственно к Славянску. После Северска они подойдут с востока. И будут бои за Славянск, потому что Славянск, Краматорск <…> Говорят окружить <…> Не окружишь. Там 30 тысяч военнослужащих. Чтобы их окружить, надо 50-70 тысяч. У нас нет таких сил, поэтому мы опять будем также отгрызать кусочек, перемалывать, отгрызать, перемалывать.

Источник фото: РИА «Новости»

Забирать побережье под свой контроль

Единственное — особенность Лисичанска заключается в том, что мы начали освобождение с промзоны. Очень высокая эффективность, потому что после того, как нацистские подразделения начали выдавливать из жилых районов, им было негде сосредоточиться, спрятаться и укрепиться: промзона находилась под контролем союзных сил. ВСУ отдали приказ об отступлении, и их силы мелкими группами просачивались в Северск, а значительную часть просто уничтожали.

Сначала нужно разобраться с ДНР, освободить полностью ее территорию, а потом уже думать о второй линии. Это как раз Харьков, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Николаев и Одесса, потому что без Николаева и Одессы тоже нельзя нам, ведь иначе с побережья будут обстреливать наши корабли Юрий Кнутов.

Когда появятся противокорабельные ракеты повышенной дальности (французы обещают продать), возникнет и угроза Крыму и так далее. Поэтому нужно однозначно побережье забирать под свой контроль.

Источник фото: РИА «Новости»

Зеленский пытался тянуть время

Президент Украины Владимир Зеленский пытался затянуть время. Тактика Украины в основном направлена на то, чтобы затягивать как можно больше время, выматывать наши войска, таким образом ослаблять натиск и за это время пополнять арсеналы ВСУ натовской техникой и обученным личным составом. И затем уже переходить в контрнаступление. Вот главная тактика, которую сейчас используют ВСУ, даже стратегия.

Источник фото: РИА «Новости»

Но учитывая, что там могли быть потеряны несколько тысяч человек, в Лисичанске, от двух до трех тысяч человек точно могли потерять украинские войска, Зеленский сдался. Принял решение выводить войска мелкими группами, чтобы их не накрыли полностью в движении колонны.