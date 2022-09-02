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Переполнены морги и нехватка крови. Власти Снигиревки рассказали о последствиях контрнаступления ВСУ

Мэр Снигиревки Барбашов: морги Николаева переполнены после провального наступления ВСУ

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После провалившегося наступления Вооруженных сил Украины морги Николаева переполнены, а в больницах не хватает донорской крови. Об этом рассказал РИА «Новости» глава городской администрации Снигиревки Николаевской области Юрий Барбашов.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — заявил он.

Снигиревка находится под контролем российских войск. Атака на город, по словам Юрия Барбашова, стала отвлекающим маневром, основные удары нанесли севернее. Украинские военные напали в нескольких местах и понесли большие потери, последствия для ВСУ оказались очень тяжелыми.

О ситуации в Николаеве ему рассказали собственные источники. Только в госпиталь МВД поступили около 400 бойцов, аналогичная ситуация в местной больнице скорой медицинской помощи. В общей сложности николаевские медучреждения приняли больше двух тысяч раненых бойцов.

Украинские войска в течение суток 1 сентября пытались устроить наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны России. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли по ним удар. В результате ВСУ лишились 31 танка, 22 боевых машин пехоты и другой техники, а также более 350 военнослужащих.

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