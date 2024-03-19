Спецоперация 19 марта 2024, 13:48 Потери ВСУ призвали исчислять миллионами, а не сотнями тысяч Польский генерал Анджейчак: ВСУ не хватает более 10 миллионов человек imago stock&people/globallookpress

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Боевые потери Вооруженных сил Украины стоит исчислять миллионами. Такое заявление сделал бывший начальник Генерального штаба польской армии Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat.

По его словам, на Украине закончились человеческие ресурсы.

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«Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч», — подчеркнул Анджейчак.

Президент Владимир Путин раскрыл потери ВСУ при попытках атаковать территорию России за последние несколько дней. Из полутора тысячи так называемых добровольцев украинцы лишились примерно 800 человек.

Российская армия в ближайшие месяцы может совершить самый крупный прорыв с начала специальной операции. По украинским позициям прилетает в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем по российским, сообщил RT.