Мощный взрыв произошел в Мелитополе | 360°

Важное 25 октября 2022, 08:53 Мощный взрыв произошел в Мелитополе Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе РИА "Новости"

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Мощный взрыв произошел в Мелитополе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации города.

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв», — сообщили в администрации.

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Власти пообещали, что после информацию дополнят после уточнения всех деталей.

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По данным РИА «Новости», рядом со зданием запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль.

Ранее украинские националисты пытались устроить теракт в Мелитополе, намереваясь ликвидировать собственных агентов в городе. Однако взрывчатое устройство подорвалось, когда мужчин не было в конспиративной квартире.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что боевики не оставляют попыток ударить по Мелитополю с помощь беспилотных летательных аппаратов, направляя их ночью на дома с мирными людьми.