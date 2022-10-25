Мощный взрыв произошел в Мелитополе | 360°

25 октября 2022, 08:53
Мощный взрыв произошел в Мелитополе
Администрация Мелитополя сообщила о мощном взрыве в городе
Мощный взрыв произошел в Мелитополе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации города.
«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв», — сообщили в администрации.
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Власти пообещали, что после информацию дополнят после уточнения всех деталей.
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По данным РИА «Новости», рядом со зданием запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль.
Ранее украинские националисты пытались устроить теракт в Мелитополе, намереваясь ликвидировать собственных агентов в городе. Однако взрывчатое устройство подорвалось, когда мужчин не было в конспиративной квартире.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что боевики не оставляют попыток ударить по Мелитополю с помощь беспилотных летательных аппаратов, направляя их ночью на дома с мирными людьми.
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