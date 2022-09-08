Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями ВСУ | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

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Viber Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями ВСУ Постпред России при ООН Небензя заявил, что НАТО в ручном режиме руководит действиями ВСУ РИА "Новости"

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что военно-политический блок НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Его слова передали «Известия».

По словам высокопоставленного российского дипломата, Украину наводнили западные военные инструкторы. Небензя добавил, что поставляемой Западом оружие не играет решающей роли на поле боя. Однако США и другие страны уверяют в обратном.

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На заседании Совобеза ООН заместитель генсека Идзуми Накамицу выразила обеспокоенность крупномасштабными поставками оружия Украине. Это не способствует разрешению конфликта и тому, чтобы стороны сели за стол переговоров.

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Ранее Небензя заявил, что существует угроза попадания беспилотных летательных аппаратов в руки к террористам.

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