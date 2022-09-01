Россию обеспокоила угроза попадания беспилотников к террористам – Небензя | 360°

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Россию обеспокоила угроза попадания беспилотников к террористам – Небензя

Постпред в ООН Небензя: Россию обеспокоила угроза попадания беспилотников к террористам

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Российские власти обеспокоены возможностью получения террористами доступа к беспилотникам. Об этом заявил постоянный представитель страны в ООН Василий Небензя.

«Разделяем обеспокоенность многих стран в связи с угрозой получения террористами доступа к беспилотным летательным аппаратам», — сказал Небензя во время выступления на неформальной встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа». Его слова процитировал ТАСС.

Постпред отметил, что заинтересованным странам стоит ознакомиться с передовым опытом, связанным с многосторонними механизмами экспортного контроля. Речь идет о практиках, охватывающих те или иные типы дронов.

«Укрепление национальных потенциалов в области регулирования передачи БПЛА и другой чувствительной продукции могло бы повысить эффективность международных и национальных усилий в области контртерроризма», — отметил Небензя.

Он добавил, что Россия считает недопустимым использование экспортно-контрольных инструментов для давления на страны. Это касается как политической, так и санкционной сфер.

ООН

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