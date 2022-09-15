Постпред России счел бессмысленными призывы к демилитаризации ЗАЭС | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Постпред России счел бессмысленными призывы к демилитаризации ЗАЭС Постпред РФ в Вене Ульянов назвал бессмысленными призывы демилитаризовать Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Призывы лидеров европейских стран сделать зону вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной не имеют смысла, поскольку станция никогда не милитаризовалась. Об этом во время выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов, написал ТАСС.

«На территории Запорожской атомной станции нет военной техники и тяжелых вооружений. Там нет взрывчатых веществ или боеприпасов, которые способны сдетонировать», — заявил он.

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Дипломат подчеркнул, что у украинских военных нет ни одного повода атаковать ЗАЭС, так как на ней отсутствуют военные цели.

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«Российские силовые ведомства на ЗАЭС представлены лишь охраняющими ее подразделениями Росгвардии и специалистов войск биологической, химической и радиационной защиты», — заключил Ульянов.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал Россию и Украину отвести войска от ЗАЭС. По его словам, необходимо не допустить ведения боевых действий рядом с атомным объектом, сообщал RT.

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