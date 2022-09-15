«Мир очень близок к ядерному конфликту». В ООН призвали демилитаризировать ЗАЭС | 360°

Мир 15 сентября 2022, 09:07 Поделиться Telegram

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Viber «Мир очень близок к ядерному конфликту». В ООН призвали демилитаризировать ЗАЭС Председатель сессии Генассамблеи ООН Кереши призвал к демилитаризации ЗАЭС РИА «Новости»

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Запорожская АЭС должна быть демилитаризирована, заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши. По его словам, всем сторонам нужно отвести свои силы от ЗАЭС.

«Полагаю, что наилучшее, о чем мы можем просить все стороны, — это демилитаризовать АЭС, отвести войска и гарантировать, что ни одна военная операция не будет затрагивать территорию станции», — сказал он в интервью ТАСС.

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Председатель сессии Генассамблеи добавил, что ООН нуждается в сотрудничестве с РФ для решения вопросов, которые представляют общий интерес.

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«Россия является одним из основателей этой организации, является государством — членом Совбеза, комитета по утверждению полномочий. Россия входит во многие-многие другие институты и комитеты ООН», — подчеркнул он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить на Генассамблее ООН при условии специальной резолюции, потому что общие правила предусматривают личное присутствие.

«Однако, безусловно, страны-члены могут решить, делать или нет исключения по той или иной причине. Я пока не видел какой-либо представленной резолюции, любое исключение потребует ее принятия», — пояснил Кереши.

По его мнению, мир никогда не был так близок к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И это, как подчеркнул он, является очень серьезным предупреждением всем.

«Нельзя возвращаться ко временам, когда ядерное оружие использовалось в качестве оружия политического на еженедельной и ежемесячной основах», — заявил председатель сессии Генассамблеи.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Объект постоянно подвергался ударам со стороны ВСУ. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Агентство после опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее указал на то, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил.

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