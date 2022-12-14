Спецоперация 14 декабря 2022, 03:07 Поставщиков некачественных бронежилетов предложили наказывать лишением свободы Депутат Чернышов: поставщиков некачественных бронежилетов нужно жестко наказывать РИА «Новости»

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За предложение некачественного военного снаряжения нужно жестко наказывать, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Его процитировало РИА «Новости».

Депутат отметил, что вся страна поддерживает участников спецоперации. Одни жертвуют свои сбережения, другие шьют балаклавы, третьи вяжут носки для солдат. Но для некоторых СВО является лишь возможностью нажиться, подчеркнул Чернышов.

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«Они отправляют на фронт некачественные бронежилеты, шлемы — там эти вещи используют наши бойцы. И они рискуют своей жизнью, используя это», — пояснил он.

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Он предложил таких «дельцов» лишать свободы сроком до 10 лет. По мнению парламентария, поставщики могут вернуть долг обществу, если своими руками начнут шить одежду для солдат.

Ранее сообщалось, что более 150 активистов Общероссийского народного фронта отправились в зону СВО с гуманитарной миссией.