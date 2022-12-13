Спецоперация 13 декабря 2022, 20:21 Более 150 активистов ОНФ отправились в зону спецоперации добровольцами Замглавы администрации президента Кириенко: 150 активистов ОНФ стали добровольцами СВО РИА «Новости»

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Около 150 активистов Народного фронта стали добровольцами в зоне спецоперации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подвел итоги работы штаба ОНФ за этот год. Его слова привел ТАСС.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он.

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Кириенко сказал, что волонтеры штаба смогли соответствовать масштабу задач, которые возникли в стране. По его словам, они «пошли практически следом» за военными при освобождении территорий, помогая вытаскивать детей из подвалов и раздавая гуманитарную помощь. Политик уверен, что активисты ОНФ спасли «без преувеличения тысячи людей».

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Ранее Кириенко назвал главную черту русского характера. По его мнению, русский человек всегда придет на помощь тому, кому труднее, как бы ни было трудно самому. И это часть нашего культурного кода, сказал он.