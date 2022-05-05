Поставщики из России спасли Херсонскую область от гуманитарной катастрофы

Товары российского производства появились в магазинах Херсонской области. Это спасло местное население от надвигающейся гуманитарной катастрофы. Об этом в эфире программы «Соловьев Livе» заявил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В магазины приходит качественная продукция из Российской Федерации. Идет открытая торговля, созданы все условия для предпринимателей. У нас нет проблем с топливом и продуктами питания, с хлебом, благодаря нашим братским республикам и в целом великой России», — сказал он.

По словам Стремоусова, Крым одним из первых оказал поддержку региону. Именно поставки с полуострова спасли Херсонскую область от катастрофы. Также он сообщил, что жители региона постепенно начинают расплачиваться российской валютой — рублями.

Сегодня стало известно, что продукты из Крыма в Херсонскую область спасли не только людей. Росгвардейцы наладили поставки свежей рыбы для алафин из местного дельфинария.