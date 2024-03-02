02 марта 2024, 20:25
Поставленную Западом технику ВСУ уничтожили на Купянском направлении
ВС России уничтожили БМП и автомобиль Hummer на Купянском направлении
Российские военные «Ланцетами» уничтожили американский автомобиль Hummer и шведскую боевую машину пехоты (БМП) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
«Операторами барражирующих боеприпасов „Ланцет“ уничтожены шведская БМП и американский Hummer», — рассказал Бигма.
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В ходе контрбатарейной борьбы с ВСУ российские военные также поразили четыре артиллерийских орудия противника — гаубицу «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и буксируемую американскую гаубицу M777. Силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА: три «Фурии» и «Лелеку-100».
Российская армия отразила пять контратак ВСУ в районах Синьковки, Терн, озера Лиман и железнодорожной станции Сеньковка.
Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы России освободили село Тоненькое на Авдеевском направлении.
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