Спецоперация 02 марта 2024, 20:25 Поставленную Западом технику ВСУ уничтожили на Купянском направлении ВС России уничтожили БМП и автомобиль Hummer на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные «Ланцетами» уничтожили американский автомобиль Hummer и шведскую боевую машину пехоты (БМП) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

«Операторами барражирующих боеприпасов „Ланцет“ уничтожены шведская БМП и американский Hummer», — рассказал Бигма.

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В ходе контрбатарейной борьбы с ВСУ российские военные также поразили четыре артиллерийских орудия противника — гаубицу «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и буксируемую американскую гаубицу M777. Силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА: три «Фурии» и «Лелеку-100».

Российская армия отразила пять контратак ВСУ в районах Синьковки, Терн, озера Лиман и железнодорожной станции Сеньковка.

Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы России освободили село Тоненькое на Авдеевском направлении.