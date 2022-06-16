Поставленное на Украину оружие обернется угрозой для самой страны, а также вернется в Европу через черный рынок и ударит по безопасности всего континента. Об этом на полях ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости».

Она назвала новый пакет военной помощи Украине угрозой для всех — и тех, кто его отправляет, и тех, кто получает.

«Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через черный рынок», — сказала Мария Захарова.

НАТО поддержал поставки оружия на Украину в долгосрочной перспективе. Такое решение было принято по итогам первого дня встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регулярные поставки оружия лишь усугубляют кризис в стране, сообщило РИА ФАН.