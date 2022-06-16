Столтенберг подтвердил готовность НАТО поставлять оружие на Украину в долгосрочной перспективе

НАТО подтверждает, что готов продолжать поставлять оружие на Украину в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны НАТО.

«Вчера мы провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Столтенберг добавил, что одна из главных тем встречи министров обороны альянса — подготовка к саммиту НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО в Мадриде собираются принять многолетнюю программу перевооружения украинской армии с оружия и техники советских образцов на западные аналоги.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель сообщил, что более 45 государств оказали помощь Украине в сфере безопасности с 24 февраля. Об этом написал RT.