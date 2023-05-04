Спецоперация 04 мая 2023, 00:12 Спецназовцы «Ахмата» отодвинули украинских боевиков на 1,5 километра на Кременском направлении Командир Алаудинов: «Ахмат» и группировка «Юг» зашли на меловое производство в Белогоровке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы «Ахмата» и группировки «Юг» заставили отойти украинские войска на 1,5 километра на Кременском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, сейчас российские военные достигли мелового завода в Белогоровке. Там они продолжают выбивать противника с позиций на производстве и из прилегающей лесополосы. Алаудинов добавил, что ВСУ несут серьезные потери.

Реклама

«Не позволяем им произвести никаких действий, <…> уничтожаем планомерно. Противник понес огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше», — сказал он.

Ранее украинский военнопленный Владимир Киндюк рассказал, что начальники приказали солдатам экономить патроны на Кременском направлении для будущего контрнаступления. Бойцам разрешили производить только одиночные выстрелы. Также военный поделился, что в рядах их армии не очень верят, что контратака будет успешной. Это связано в том числе с тем, что на позициях находятся только мобилизованные неопытные солдаты, кадровых военнослужащих там нет.