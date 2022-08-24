Изображения противопехотных мин «Лепесток» появились на тротуаре у посольства Соединенных Штатов в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Десяток листовок с изображениями злополучных мин наклеили на тротуар и на бетонные блоки у здания посольства на Садовом кольце.

Противопехотные «Лепестки» Вооруженные силы Украины регулярно используют против жителей Донбасса, о чем также сказано в сопутствующих листовках. QR-код на них ведет на сайт petalsinblood.com («Лепестки в крови»), где на английском и русском языках опубликованы призывы остановить применение этих мин и фотографии пострадавших мирных жителей.

Ранее оказавшийся в плену ЛНР уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, призванный в ряды ВСУ, заявил, что в украинские войска попадают бывшие заключенные с судимостями за тяжкие преступления. Он также сказал, что предпочел бы вернуться в тюрьму, чем в ряды Вооруженных сил Украины, если был бы выбор.