Оказавшийся в плену ЛНР уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, призванный в ряды ВСУ, заявил, что в украинские войска попадают бывшие заключенные с судимостями за тяжкие преступления. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на то, что я был судим — я им и говорил — и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали», — поделился военнопленный.

По словам Аллахвердиева, сначала в Киеве без разбора всем выдавали огнестрельное оружие. Тогда никого не проверяли на наличие судимости. А позднее стали призывать в украинскую армию.

Если бы у пленного был выбор — отправиться в тюрьму или пойти в ВСУ, он выбрал первое. Аллахвердиев заявил, что хотел бы снова увидеть своих родных.

Бойцы ВСУ регулярно обстреливают жилые кварталы в Донбассе. Они ведут огонь по гражданской инфраструктуре, а также прикрываются мирными жителями как живым щитом. Националисты нередко размещают бронетехнику во дворах домов.