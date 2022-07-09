Посольство России заявило о попытках США любой ценой затянуть конфликт на Украине
Посольство России в Вашингтоне: США пытаются любой ценой затянуть конфликт на Украине
За решением США отправить Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой. Такое заявление сделали в посольстве России в Штатах.
«Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — указано в сообщении, которое размещено в Telegram-канале российского дипломатического представительства в США.
Тезис американских представителей об «оборонительных целях» использования вооружения США на Украине несостоятелен, отмечено в заявлении.
«Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса. ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров», — указано в сообщении посольства РФ в США.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма составила 400 миллионов долларов. До этого Минобороны США уточняло, что в новый пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS.