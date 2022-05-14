Посол ЛНР в России уличил Украину в пренебрежении к собственным гражданам

Намерение Украины мобилизовать миллион человек говорит о том, что власти не думают о собственной стране. Об этом в Telegram-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Украина выставит пушечное мясо в миллион человек, Байден даст 40 миллиардов долларов, страны „Большой семерки“ дадут 30 миллиардов. Киеву нужно поднимать ставки», — написал он.

По его словам, власти Украины не задумываются о разрушенной стране, потому что никто из них там жить в дальнейшем не собирается.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщила о намерении пополнить армию на миллион человек. Он объяснил, что нынешняя ситуация создала стране проблемы, к которым оборонная сфера оказалась не готова.