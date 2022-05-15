Посол ЛНР в России сообщил о скором освобождении республики от нацистов

Контролируемые украинскими националистами населенные пункты Лисичанск и Северодонецк в Луганской Народной Республике в скором времени окажутся в плотном окружении российскими войсками. Об этом в Telegram-канале написал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, националисты смотрят на пример металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, понимая свою участь.

«Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле и выбираться из „треугольника“ будет уже поздно», — написал дипломат.

Мирошник сообщил, что офис Владимира Зеленского поручил командирам нацбатов оказать меры воздействия на павших духом бойцов, вплоть до расстрелов.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал «360», что у националистов в Донбассе есть два пути — погибнуть или сдаться.